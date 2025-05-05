Які витрати планує скоротити Трамп
Водночас планується значне нарощування витрат на оборону, пише 24 Канал з посиланням на документ та New York Times.
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Згідно з інформацією, урізання охоплюватиме галузі охорони здоров'я, житлового будівництва та праці. Так, наприклад, у проєкті бюджету йдеться про масштабні скорочення витрат на національні інститути охорони здоров'я й Центри контролю і профілактики захворювань (CDC). Зокрема бюджет CDC буде скорочено більш як наполовину – з приблизно 9 мільярдів до 4 мільярдів доларів.
Витрати на освіту зменшаться на 12 мільярдів доларів. Головним пунктом стане "раціоналізація" фінансування шкіл, у яких навчаються діти з бідних родин.
Також план Дональда Трампа пропонує скоротити витрати Федерального бюро розслідувань більш як на 500 мільйонів доларів. До того ж пропонується скорочення деяких федеральних програм соціального захисту, зокрема більш як на 26 млрд доларів допомоги з оренди житла.
Крім того, очікується скорочення бюджету Національного управління океанічних і атмосферних досліджень на чверть, або приблизно на 1,5 млрд доларів. Це вплине на такі дослідження
- щодо систем раннього попередження про стихійні лиха;
- наукові розробки;
- вивчення Арктики.
Пропонується припинити роботу Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури з дезінформації. Річ у тім, що воно нібито було учасником у змові проти президента Трампа.
Важливо! Видатки податкової служби скоротяться приблизно на 20%.