Какие расходы планирует сократить Трамп

В то же время планируется значительное наращивание расходов на оборону, пишет 24 Канал со ссылкой на документ и New York Times.

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Согласно информации, урезание будет охватывать области здравоохранения, жилищного строительства и труда. Так, например, в проекте бюджета говорится о масштабных сокращениях расходов на национальные институты здравоохранения и Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC). В частности, бюджет CDC будет сокращен более чем наполовину – с примерно 9 миллиардов до 4 миллиардов долларов.

Расходы на образование уменьшатся на 12 миллиардов долларов. Главным пунктом станет "рационализация" финансирования школ, в которых учатся дети из бедных семей.

Также план Дональда Трампа предлагает сократить расходы Федерального бюро расследований более чем на 500 миллионов долларов. К тому же предлагается сокращение некоторых федеральных программ социальной защиты, в частности более чем на 26 млрд долларов помощи по аренде жилья.

Кроме того, ожидается сокращение бюджета Национального управления океанических и атмосферных исследований на четверть, или примерно на 1,5 млрд долларов. Это повлияет на такие исследования

относительно систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях;

научные разработки;

изучение Арктики.

Предлагается прекратить работу Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры по дезинформации. Дело в том, что оно якобы было участником в заговоре против президента Трампа.

Важно! Расходы налоговой службы сократятся примерно на 20%.

На что увеличатся расходы?

Президентский проект предусматривает увеличение военных расходов на 13% (1,01 триллиона долларов). Согласно оценке Всемирного банка, новый бюджет Пентагона увеличит долю ВВП США., и она будет тратиться на военные нужды, до 3,6%. В целом ВВП будет достигать 22 триллионов долларов.