Вэнс обвинил Байдена в экономических проблемах США

Вице-президент США обвинил в такой экономике бывшего презедента США Джо Байдена, пишет 24 Канал со ссылкой на Mediaite.

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Вэнс дал интервью ведущему программы Special Report на сталелитейном заводе в Южной Каролине. Незадолго до этого вице-президент посетил предприятие с экскурсией.

Визит состоялся на следующий день после того, как стало известно, что экономика США сократилась на 0,3%, что существенно хуже прогнозируемого роста в 0,4%. Президент Дональд Трамп в ответ обвинил в плохих показателях своего предшественника.

Во-первых, я даже не представлял, насколько высокотехнологичное это сталелитейное производство. Часто критикуют, что Дональд Трамп якобы хочет вернуть старые рабочие места. Но эти работы – это будущее: американская сталь, мосты, автомобили, жилье для американцев,

– сказал Джей-Ди Вэнс, подчеркивая стремление Трампа вернуть рабочие места в США с помощью тарифов.

Вице-президент отметил, что Трамп десятилетиями говорит о торговле и тарифах. Он добавил, что президент считает, что США должны производить больше собственной продукции.

Байер в ответ попросил Вэнса прокомментировать негативные экономические данные.

Экономика сократилась – впервые за три года,

– напомнил Байер.

Он заявил, что люди говорят о тарифной политике. Люди волнуются. В частности он спросил Венса, что он может им сказать.

Во-первых, когда мы говорим об экономике – это экономика Джо Байдена,

– заявил Вэнс, повторив риторику Трампа.

Он сказал, что администрация действующего президента унаследовала 2 триллиона долларов долга, самый большой дефицит в мирное время в истории США. Согласно словам вице-президента, торговый дефицит по сути, означает, что страна недостаточно производит сама.

Заметьте! Вэнс добавил, что Дональд Трамп мог сделать то, что сделали две предыдущие администрации – занимать деньги и наращивать долг. Но он сказал, что нужна перезагрузка, а американцы заслуживают лучших рабочих мест.