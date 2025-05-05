Китай может пойти на уступки США

Пекин думает сделать первый шаг для налаживания переговоров о тарифах, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По словам собеседников газеты, руководитель службы безопасности президента Китая Си Цзиньпина Ван Сяохон узнавал, что именно администрация американского лидера хочет от Пекина в вопросе противодействия контрабанде фентанила.

В чем заключается проблема с фентанилом?

Китайские компании производят много химикатов, известных как "прекурсоры". Они поступают в преступные группировки в Мексике и других странах. Это делается для производства фентанила и его контрабанды в США.

Поэтому сейчас в Китае обсуждают возможность визита Вана Сяохона в США для встреч с высокопоставленными чиновниками администрации Дональда Трампа. Также рассматривается вариант переговоров с американской стороной в третьей стране.

Обратите внимание! Пекин настроен на определенное смягчение позиции Трампа по торговой войне с Китаем.