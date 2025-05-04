Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.
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Що сказав Зеленський про Росію 4 травня
Київ готовий припинити вогонь. А от Москва – ні. Вона пропонує "перемир'я" на кілька днів у травні, доки не пройде "парад перемоги". А в чомусь серйознішому не зацікавлена.
Сьогодні вже 54-й день, як Росія ігнорує навіть пропозицію Америки повністю припинити вогонь. Ми вважаємо, що припинення вогню можливе абсолютно в будь-який момент – хоч відсьогодні. Воно має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати шанс дипломатії,
– сказав президент України.
Зеленський наголосив: Путін дуже хоче похизуватися танками на Червоній площі. Натомість він має думати не про це, а про те, як закінчити війну проти України.
Що треба робити, щоб закінчити війну, на думку Зеленського:
- більше санкції проти Росії;
- подальша підтримка України;
- відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі.
"Росія повинна знати, що європейці точно себе захистять", – акцентував президент.
Він подякував Чехії за підтримку. До речі, Україна може отримати 1,8 мільйона снарядів від Праги.