Почему приходит в упадок рынок недвижимости России

Рынок недвижимости в России обвалился. Продажи жилья в апреле 2025 года сократились на 40% по сравнению с мартом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".

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Большинство российских застройщиков в I квартале 2025 года не смогли выполнить свои планы продаж жилья. Продажи квартир в апреле упали на 23% по сравнению с прошлогодними показателями:

В Москве и регионе количество непроданных квартир выросло в апреле на 30% по сравнению с мартом.

Продажи новостроек в апреле снизились на 14% в годовом исчислении.

Предложение квартир на вторичном рынке жилья в Москве в апреле уменьшилось на 11% по сравнению с прошлым годом – это самый низкий показатель с 2022 года.

Количество квартир, которую не могут продать до момента завершения строительства в Москве и Подмосковье за год выросло вдвое.

Стоит знать! Причина упадка рынка недвижимости – в отсутствии льготных кредитов на жилье. Без льгот россияне просто не могут оплатить ипотеки.

Как растут долги россиян по кредитам

Ситуация с кредитованием в России еще хуже, чем с недвижимостью. Россияне, ранее набравшиеся кредитов, не могут их сейчас вернуть:

Объем просроченной задолженности по кредитным картам в I квартале вырос почти на 70%.

С начала 2025 года более 2,35 миллиона россиян просрочили платежи по кредитным картам на срок более 30 дней.

За I квартал 2025 года более 1,5 миллиона жителей России просили банки о реструктуризации кредитов. Заявки на реструктуризацию растут на 20% ежеквартально с 2024 года.

В I квартале этого года финансовые учреждения России реструктурировали кредитов населения на 265 миллиардов рублей – это самый высокий показатель с 2022 года.

Дальше будет хуже, потому что основная масса просителей – это клиенты микрофинансовых организаций, то есть такие себе кредитные наркоманы, которые крепко сидят на игле без шансов с нее соскочить,

– прогнозирует доктор экономических наук Алексей Пластун.

Стоит знать! Количество людей в России, которые имеют 4 и более кредитов, среди новых заемщиков выросло до 38% за I квартал 2025 года.