Еще 1090 оккупантов и почти 1300 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 24 декабря

В общем армия России уменьшились уже на 1 200 370 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 200 370 (+1090) человек;
- танков – 11 449 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 796 (+4);
- артиллерийских систем – 35 376 (+45);
- РСЗО – 1 579 (+3);
- средств ПВО – 1 263 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 94 197 (+1031);
- крылатых ракет – 4 107 (+34);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 71 125 (+159);
- специальной техники – 4 029 (+0).
Потери России на 24 декабря / Инфографика Генштаба / Инфографика Генштаба
Потери врага: последние новости
В сводке за 23 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что Россия потеряла 2 самолета. Это были истребители Су-30.
Недавно СБУ также уничтожила российский МиГ-31 и системы ПВО, в частности, комплексы "Небо-СВУ", "Панцирь-С2" и РЛС 92Н6. Произошло это в оккупированном Крыму.
Кроме того, украинские дроны атаковали российский военный корабль в Каспийском море "Расул Гамзатов", стоимостью около 120 миллионов долларов. Его спустили на воду в 2019 году.