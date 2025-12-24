укррус
24 онлайн
24 Канал Новости Украины Еще 1090 оккупантов и почти 1300 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 24 декабря
view count
time for reading5 мин

Еще 1090 оккупантов и почти 1300 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 24 декабря

София Рожик
Основные тезисы
  • За последние сутки ВСУ ликвидировали 1090 российских оккупантов.
  • Также российские войска потеряли почти 1300 единиц техники и вооружения.
Потери России по состоянию на 24 декабря - 24 Канал
Потери России / Фото Getty Images

Российские войска неуклонно уменьшаются на фронте в Украине. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 1090 оккупантов.

В общем армия России уменьшились уже на 1 200 370 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Был еще самолет: в СБУ впервые раскрыли, благодаря чему успешно взорвали "Варшавянку"

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 200 370 (+1090) человек;
  • танков – 11 449 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 796 (+4);
  • артиллерийских систем – 35 376 (+45);
  • РСЗО – 1 579 (+3);
  • средств ПВО – 1 263 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 94 197 (+1031);
  • крылатых ракет – 4 107 (+34);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 71 125 (+159);
  • специальной техники – 4 029 (+0).

Потери России 24 декабря

Потери России на 24 декабря / Инфографика Генштаба / Инфографика Генштаба

Потери врага: последние новости