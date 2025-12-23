Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Как СБУ удалось поразить подводную лодку в Новороссийске?

В службе объяснили: одним из ключевых этапов спецоперации в Новороссийске стало выведение из строя российского противолодочного самолета. Ведь он мог помешать поражению вражеской субмарины.

При подготовке к удару по подводной лодке сотрудники 13 Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н (Sea Dragon) на авиабазе Ейск. Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установления минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Ориентировочная стоимость этого самолета составляет 24 миллионов долларов США,

Самолет Ил-38Н, который поразила СБУ / Скриншот 24 Канала

Важно! В Черном море у россиян было только одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby во время его движения к цели. Поэтому когда этот противолодочный самолет вывели из строя, можно было успешно выполнить основную часть спецоперации, то есть подрыв субмарины класса "Варшавянка".

"Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель", – детализировали в Службе безопасности.

Поражение российского самолета Ил-38Н: смотрите видео

Специалисты подчеркнули: реальный уровень защищенности вражеских стратегических объектов очень отличается от внутренних отчетов и публичных заявлений российского минобороны. Собственно, об этом свидетельствуют обнародованные кадры успешной атаки на российский самолет.

В СБУ пообещали и в дальнейшем работать по законным военным целям врага – и уничтожать россиян там, где они этого не ожидают.

Сколько "Варшавянок" осталось в Черном море?

В боеспособном состоянии россияне имеют лишь до двух единиц этих субмарин. А также у врага минус один носитель крылатых ракет "Калибр".