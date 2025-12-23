Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери у врага по состоянию на 23 декабря 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек;
  • танков – 11 446 (+8);
  • боевых бронированных машин – 23 790 (+20);
  • артиллерийских систем – 35 331 (+23);
  • РСЗО – 1 567 (+0);
  • средств ПВО – 1 263 (+0);
  • самолетов – 434 (+2);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453);
  • крылатых ракет – 4 073 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 966 (+113);
  • специальной техники – 4 029 (+0).

Потери врага 23 декабря
Общие потери россиян на 23 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

Враг теряет людей и технику: последние новости