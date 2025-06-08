Как определить прожиточный минимум для семьи

Известно, что помощь малообеспеченным семьям назначается тогда, когда совокупный доход не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи, передает 24 Канал со ссылкой на Факты ICTV.

Читайте также Россияне стремительно беднеют: почему обещания Путина оказались мыльными пузырями

В то же время для того, чтобы рассчитать прожиточный минимум для семьи, нужно добавить прожиточные минимумы для каждого члена семьи:

Для семьи, которая состоит из матери, отца и 2 детей (возраст 4 и 8 лет), прожиточный минимум будет на уровне 11 815 гривен;

Рассчитывается эта сумма по формуле: прожиточный минимум для трудоспособных лиц + прожиточный минимум для трудоспособных лиц + прожиточный минимум для детей до 6 лет + прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет, то есть 3 028 гривен + 3 028 гривен + 2 563 гривен + 3 196 гривен.

Поэтому, сумма помощи малообеспеченной семье составит разницу между числом в 11 815 гривен и совокупным доходом семьи.

Как изменились выплаты в 2025 году

Еще в начале года в законе о государственном бюджете было предусмотрено повышение уровня прожиточного минимума для оказания помощи малообеспеченным семьям на 5%.