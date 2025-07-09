Як пропонують збільшити розмір виплат на дитину

На розгляд Кабміну передали законопроєкт із пропозицією збільшити розмір виплат при народженні дитини, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свободу".

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За словами міністерки соціальної політики Дарії Марчак, одноразовим платежем після народження кожної дитини пропонують платити 50 000 гривень. Також, за її словами, пропонують збільшити і щомісячну виплату на дитину, яка нині становить 860 гривень. Конкретну цифру все ще погоджують.

З першого до 12-го місяця дитини щомісяця ми будемо сплачувати платіж, який буде суттєво вищий, ніж поточний розмір 860 гривень. Ми ще остаточно не погодили цей розмір щомісячного платежу, тому я не хочу поки що його анонсувати, але це кратне збільшення. Тобто не 860 гривень, а кілька тисяч гривень на місяць,

– зазначила Дарія Марчак.

Якщо уряд підтримає цей законопроєкт, його подадуть до парламенту. За словами Дарії Марчак, нині ведуть комунікацію з Мінфіном, щоб забезпечити підвищення з нового року. Якщо проєкт погодять, то він може набути чинності з 1 січня 2026 року.

Який зараз розмір виплат на дитину в Україні

Виплати при народженні дитини у 2025 році залишилися незмінними у порівнянні з попередніми роками. Розмір виплат складає 41 280 гривень:

10 320 гривень – одразу після народження дитини;

Решта суми (30 60 гривень) – до 3 років – рівними частинами по 860 гривень протягом 36 місяців.

Сума виплат при народженні дитини не залежить від того, перший це малюк у сім’ї, другий чи третій.