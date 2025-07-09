Кто сможет получить базовую социальную помощь
Проектом предусматривается, что украинцы, которые имеют доход в размере менее 4 500 гривен в месяц, смогут получить от государства доплаты из бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление правительства № 371.
Смотрите также Социальная помощь в 60 лет: как получить в августе и почему могут отказать
В постановлении отмечается, что подать заявку на помощь украинцы с низкими доходами смогут в 2 этапа.
С 1 июля его участниками могут быть получатели:
- государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- помощи на детей одиноким матерям;
- помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
- временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства которых неизвестно;
С 1 октября к этим категориям могут присоединиться другие люди, которые соответствуют условиям и критериям проекта.
Претендовать на базовый доход имеют право:
- граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, живущие в Украине на постоянной основе;
- беженцы или лица, которым необходима дополнительная защита.
Важно! Не смогут получать базовую социальную помощь люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, если для них не установлена дата завершения оккупации, а также украинцы, которые находятся за рубежом.
Как будут назначать базовую помощь
Базовую социальную помощь будут назначать на семью, а получить ее сможет один из членов семьи – уполномоченный представитель. Средства начислят на 6 месяцев, однако предусмотрена возможность автоматического продления выплат.
В состав семьи включают:
- мужа и жену;
- детей до 18 лет и студентов до 23 лет;
- детей, которым исполнилось 18 лет, однако они имеют инвалидность и или II группы;
- нетрудоспособных родителей, которые проживают с семьей;
- лиц, которые ухаживают за людьми с инвалидностью или людей в возрасте от 80 лет и старше;
- мужчину и женщину, которые имеют общих детей, однако не женаты.
При этом не засчитывают в состав семьи:
- тех, кто находится на полном государственном содержании;
- находится за границей или в плену;
- пропавшие без вести при особых обстоятельствах.
Стоит знать! Подать заявление на базовую социальную помощь можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или через приложение "Дія".
Какой размер базовой помощи
Размер базовой социальной помощи определяют как разницу между базовым уровнем минимального дохода и доходами семьи.
- Базовый размер дохода составит 4 500 гривен на одного человека.
- Для представителя семьи помощь составит 100%, для всех остальных – 70%.
- Для лиц с инвалидностью сумма составит 100%.
Для людей, которые не имеют права на пенсию, смогут рассчитывать на помощь в соответствии с количеством стажа.
При этом помощь не будут назначать в таких случаях:
- если трудоспособные люди в возрасте от 18 до 60 лет не учились, никогда не имели работы или не пытались ее найти более 3 месяцев;
- если семья приобрела недвижимость, валюту или сделала другие покупки на сумму более 100 000 гривен в течение года;
- если семья имеет более 100 000 гривен на счету или в облигациях;
- если семья имеет вторую квартиру, дом, машину моложе 15 лет (однако есть исключения).
Следует знать! Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что с 2026 года базовая социальная помощь может заменить все виды социальных пособий.