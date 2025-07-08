Кто сможет стать участником проекта

Так в случае месячного дохода ниже 4 500 гривен человек будет получать необходимую сумму, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление правительства № 371.

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С 1 июля текущего года участниками проекта могут стать украинцы, которые уже получают:

помощь малообеспеченным семьям,

помощь одиноким матерям на детей,

помощь на детей в многодетных семьях,

временную помощь детям, родители которых не платят алименты, не могут содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

С 1 октября подать заявку смогут другие лица и семьи, если они соответствуют установленным критериям. В частности участниками этого проекта пока могут быть:

граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине; те, кого в Украине признаны беженцами или такими, нуждающихся в дополнительной защите.

Важно! В то же время лица, находящиеся на временно оккупированных Россией территориях, включенных в официальный перечень, для которых не установлена дата завершения оккупации или за рубежом, не могут стать участниками проекта.

Кто может получить помощь от правительства

Помощь назначается на одну семью. Она выплачивается одному уполномоченному представителю на 6 месяцев (или рассказывается между всеми совершеннолетними членами семьи) с возможностью автоматического продления.

В состав семьи входят:

супруги;

дети до 18 лет и студенты до 23 лет;

совершеннолетние дети с инвалидностью (I-II группы);

нетрудоспособные родители, которые живут вместе;

лица, ухаживающие за лицами с инвалидностью или лицами старше 80 лет;

мужчина и женщина, которые имеют общих детей, но не состоят в браке.

В то же время в состав семьи не входят такие люди:

лица на полном гособеспечении;

пропавшие без вести, в плену, за границей;

те, кто признаны отсутствующими или пропавшими при особых обстоятельствах.

При каких условиях помощь не назначается

Помощь не предоставляется, при следующих обстоятельствах:

трудоспособные лица (в возрасте от 18 до 60 лет) которые не работали, не учились, не искали работу более 3 месяцев (исключения: уход за детьми, пенсионный возраст без стажа и т.д.);

семья осуществила значительные расходы за последний год (более 100 тысяч гривен) на недвижимость, валюту, помощь третьим лицам и тому подобное;

на счетах или в облигациях семьи есть более 100 тысяч гривен;

люди имеют другую квартиру или дом (однако есть исключения – разрушенное жилье, сиротское жилье и так далее);

в собственности людей более одного авто, которое моложе 15 лет (кроме льготных случаев).

Что еще следует знать? Средства могут получить переселенцы без уплаченного ЕСВ, украинцы, вернувшиеся из-за границы после длительного пребывания и если в семье несколько человек, не работающих (но они зарегистрированы в центре занятости).

Какой размер помощи

Сумма помощи определяется как разница между базовым уровнем и доходами семьи. Базовый размер составляет 4 500 гривен на человека.

Для первого члена семьи (то есть представителя) – 100%, для других – 70%. Однако дети и лица с инвалидностью также получают 100%.

Обратите внимание! Лица без права на пенсию – пропорционально стажу: до 10 лет – 53%; 10-20 лет – 62%; 20-30 лет – 70%; 30+ лет – 88%.