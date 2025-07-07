Кто из пенсионеров на ВОТ сможет получить выплаты
Это нужно, чтобы доказать, что пенсионер жив и деньги с карты получает именно он, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.
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Для получения пенсионных выплат украинцы, проживающие на ВОТ, должны:
- раз в год проходить физическую идентификацию;
- осуществлять минимум одну финансовую операцию на своем счете каждые шесть месяцев при условии, если в эти полгода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.
- подтверждение информации о неполучении пенсии от России.
Обратите внимание! Относительно последнего пункта – необходимо написать заявление на ПФУ в произвольной форме о неполучении пенсии от страны-агрессора, и подать в фонд.
Что такое физическая идентификация и как ее пройти
Физическая идентификация – это процедура однозначного установления физического лица одним из удобных для человека способов. Таким образом удается проверить, что лицо живое и средства получает именно тот человек, которому они предназначены.
Украинцы, находящихся на ВОТ, могут пройти идентификацию могут пройти идентификацию онлайн. Для этого им следует удаленно авторизоваться в электронном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис" (Дія ID, инструкция создания по ссылке) или пройти проверку по видеосвязи.
Если вы не выйдете на связь с ПФУ и не пройдете идентификацию в один из предложенных способов выше, на ваш банковский счет/карту пенсия не будет перечисляться,
– предупредили в Пенсионном фонде.
Заметьте! После прохождения идентификации в течение года, выплата пенсии возобновится с даты ее прекращения.