Кто из пенсионеров на ВОТ сможет получить выплаты

Это нужно, чтобы доказать, что пенсионер жив и деньги с карты получает именно он, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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Для получения пенсионных выплат украинцы, проживающие на ВОТ, должны:

раз в год проходить физическую идентификацию;

осуществлять минимум одну финансовую операцию на своем счете каждые шесть месяцев при условии, если в эти полгода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.

подтверждение информации о неполучении пенсии от России.

Обратите внимание! Относительно последнего пункта – необходимо написать заявление на ПФУ в произвольной форме о неполучении пенсии от страны-агрессора, и подать в фонд.



Что такое физическая идентификация и как ее пройти

Физическая идентификация – это процедура однозначного установления физического лица одним из удобных для человека способов. Таким образом удается проверить, что лицо живое и средства получает именно тот человек, которому они предназначены.

Украинцы, находящихся на ВОТ, могут пройти идентификацию могут пройти идентификацию онлайн. Для этого им следует удаленно авторизоваться в электронном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис" (Дія ID, инструкция создания по ссылке) или пройти проверку по видеосвязи.

Если вы не выйдете на связь с ПФУ и не пройдете идентификацию в один из предложенных способов выше, на ваш банковский счет/карту пенсия не будет перечисляться,

– предупредили в Пенсионном фонде.

Заметьте! После прохождения идентификации в течение года, выплата пенсии возобновится с даты ее прекращения.