Кто сможет получить помощь на ребенка в школу?
Эта помощь предусмотрена для всех семей, где ребенок в 2025 году зачислен в первый класс. Никаких дополнительных критериев или ограничений нет: поддержка является общегосударственной и универсальной, рассказывает 24 Канал со ссылкой на министра социальной политики Оксану Жолнович.
Читайте также Как вырастут зарплаты учителей с 1 сентября
Программа ChatGPT сказала:
Как получить деньги на ребенка?
После зачисления ребенка в школу родителям поступит сообщение в приложении "Дія". Там можно будет подтвердить заявку и получить виртуальную карточку, на которую и зачислят средства.
Если семья не пользуется "Дією", нужно обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, подать заявление и указать реквизиты своего банковского счета.