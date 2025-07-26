Хто зможе отримати допомогу на дитину до школи?

Ця допомога передбачена для всіх родин, де дитину у 2025 році зараховано до першого класу. Жодних додаткових критеріїв чи обмежень немає: підтримка є загальнодержавною та універсальною, розповідає 24 Канал із посиланням на міністра соціальної політики Оксану Жолнович.

Читайте також Як зростуть зарплати вчителів з 1 вересня

Програма ChatGPT сказала:

Гроші можна витратити лише безготівково: у магазинах, де продають дитячі товари. Дозволено купувати одяг, взуття, канцтовари та все необхідне для школи. На алкоголь, техніку чи інші речі ці кошти витратити не можна.

Як отримати гроші на дитину?

Після зарахування дитини до школи батькам надійде повідомлення в застосунку "Дія". Там можна буде підтвердити заявку та отримати віртуальну картку, на яку й зарахують кошти.

Якщо родина не користується "Дією", потрібно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, подати заяву та вказати реквізити свого банківського рахунку.