Хто зможе отримати допомогу на дитину до школи?
Ця допомога передбачена для всіх родин, де дитину у 2025 році зараховано до першого класу. Жодних додаткових критеріїв чи обмежень немає: підтримка є загальнодержавною та універсальною, розповідає 24 Канал із посиланням на міністра соціальної політики Оксану Жолнович.
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Програма ChatGPT сказала:
Як отримати гроші на дитину?
Після зарахування дитини до школи батькам надійде повідомлення в застосунку "Дія". Там можна буде підтвердити заявку та отримати віртуальну картку, на яку й зарахують кошти.
Якщо родина не користується "Дією", потрібно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, подати заяву та вказати реквізити свого банківського рахунку.