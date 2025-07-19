Чим небезпечна для України накопичувальна пенсія?

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк радять не поспішати з впровадженням накопичувальної пенсії. До того ж для впровадження такої системи потрібен стабільний економічний розвиток протягом кількох років, чого наразі в Україні немає, розповідає 24 Канал.

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Водночас експерт Андрій Павловський звертає увагу також на негативний досвід низки західноєвропейських країн, як от Польщі, Угорщини та Чехії. Там за значно кращих економічних умов накопичувальні пенсії не змогли ефективно запрацювати й фактично зазнали краху.

Уряду України перед тим, як запроваджувати накопичувальну систему в умовах війни та економічної кризи, треба вивчити негативний досвід країн Європи,

– зауважує експерт Павловський.

В іншому разі, як стверджує експерт, накопичувальна система може стати "фінансовою пірамідою" з ризиком великих втрат для громадян.