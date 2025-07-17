Які умови для виходу на пенсію?

Законом визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Так, для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2025 році необхідно мати не менше 32 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2025 році, має менше 32 років необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки.

Отже, українець з 31 роком стажу зможе вийти на пенсію в 63 роки.

Яка буде пенсія українця зі стажем 31 рік?

Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. У випадку з 31 роком стажу коефіцієнт становитиме 0,31.

Порахуємо, яку пенсію можна отримувати при різних розмірах зарплати:

мінімалка – 8 000 гривень;

середня зарплата за даними Держстату – 23 460 гривень.

зарплата 40 000 гривень.

При мінімалці українець з 30 роками стажу фактично матиме пенсію 2 480 гривень (8 000 × 0,31). Проте він отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).

Так при середній зарплаті у 23 460 українець зможе отримувати – 7 272 гривні. А Розмір пенсії при зарплаті 40 000 гривень становитиме 12 400 гривень.