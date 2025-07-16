Хто може отримати тринадцяту пенсію?
Вона виплачується по місяць смерті включно, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Сума пенсії надається членам сім’ї пенсіонера, які проживали разом з ним на день його смерті. Зокрема й непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні.
Подати заяву на недоотриману пенсію можна у сервісних центрах органів Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Перелік документів, які особа має надати, є таким:
- заява;
- свідоцтво про смерть;
- документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;
- документ, що посвідчує особу заявника;
- реквізити банківського рахунку;
- паспорт;
- інші документи, які засвідчують проживання заявника з пенсіонером на день його смерті.
Непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера подають документи, що засвідчують перебування на його утриманні,
– зазначили у ПФУ.
Як виплачується тринадцята пенсія?
Недоотримана пенсія виплачується ПФУ зарахуванням коштів на поточний банківський рахунок заявника. Якщо в одержувача такий відсутній, то гроші можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Для цього у будь-якому відділенні Ощадбанку слід надати паспорт та ідентифікаційний код.
Слід також підкреслити: якщо тринадцята пенсія увійшла до складу спадщини (крім пенсій, призначених відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які не входять до складу спадщини й виплачуються за зверненням, що надійшли не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера), то для її одержання також додається свідоцтво про право на спадщину.
Зауважте! Днем звернення за виплатою вважається день прийняття ПФУ заяви з усіма необхідними документами або дата реєстрації заяви зі сканованими копіями документів.