Кто может получить тринадцатую пенсию?

Она выплачивается по месяц смерти включительно, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сумма пенсии предоставляется членам семьи пенсионера, которые проживали вместе с ним на день его смерти. В том числе и нетрудоспособным членам семьи, которые находились на его иждивении.

Подать заявление на недополученную пенсию можно в сервисных центрах органов Пенсионного фонда Украины или через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Перечень документов, которые лицо должно предоставить, является следующим:

заявление;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета;

паспорт;

другие документы, которые удостоверяют проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.

Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера подают документы, удостоверяющие пребывание на его иждивении,

– отметили в ПФУ.

Как выплачивается тринадцатая пенсия? Недополученная пенсия выплачивается ПФУ зачислением средств на текущий банковский счет заявителя. Если у получателя такой отсутствует, то деньги можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка". Для этого в любом отделении Ощадбанка следует предоставить паспорт и идентификационный код.

Следует также подчеркнуть: если тринадцатая пенсия вошла в состав наследства (кроме пенсий, назначенных в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые не входят в состав наследства и выплачиваются по обращению, поступивших не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера), то для ее получения также прилагается свидетельство о праве на наследство.

Заметьте! Днем обращения за выплатой считается день принятия ПФУ заявления со всеми необходимыми документами или дата регистрации заявления со сканированными копиями документов.