Как получить две пенсии после смерти родственника

Деньги могут получить украинцы, которые занимались погребением умершего родственника-пенсионера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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В случае смерти родственника им выплачивают выплачивают пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.

Если умерший пенсионер получал выплаты после увольнения с военной службы, то помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии. Однако она не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2025 году это 15 140 гривен (3 028 гривен × 5).

Обратите внимание! Помощь на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера осуществлено за счет государства.

Как получить выплату

Чтобы получить выплату на погребение умершего пенсионера, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать пакет документов:

заявление о назначении пособия на погребение;

документ с налоговым номером (ИНН);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о смерти;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти или справку о смерти пенсионера.

Если смерть наступила за рубежом, нужно подать официальный документ о смерти, выданный уполномоченным органом иностранного государства.