Як отримати дві пенсії після смерті родича

Гроші можуть отримати українці, які займалися похованням померлого родича-пенсіонера, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Дивіться також Чи може вдова розраховувати на пенсію чоловіка

У разі смерті родича їм виплачують виплачують допомогу на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Якщо померлий пенсіонер отримував виплати після звільнення з військової служби, то допомога виплачується в розмірі тримісячної пенсії. Проте вона не може бути меншою п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2025 році це 15 140 гривень (3 028 гривень × 5).

Зауважте! Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Як отримати виплату

Щоб отримати виплату на поховання померлого пенсіонера, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати пакет документів:

заяву про призначення допомоги на поховання;

документ із податковим номером (ІПН);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про смерть;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про смерть або довідку про смерть пенсіонера.

Якщо смерть настала за кордоном, потрібно подати офіційний документ про смерть, виданий уповноваженим органом іноземної держави.