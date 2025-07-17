Какие условия для выхода на пенсию?

Законом определены требования о наличии необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Так, для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2025 году необходимо иметь не менее 32 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2025 году, имеет менее 32 лет необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 года.

Итак, украинец с 31 годом стажа сможет выйти на пенсию в 63 года.

Какая будет пенсия украинца со стажем 31 год?

Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. В случае с 31 годом стажа коэффициент составит 0,31.

Посчитаем, какую пенсию можно получать при разных размерах зарплаты:

минималка – 8 000 гривен;

средняя зарплата по данным Госстата – 23 460 гривен.

зарплата 40 000 гривен.

При минималке украинец с 30 годами стажа фактически будет иметь пенсию 2 480 гривен (8 000 × 0,31). Однако он будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают).

Так при средней зарплате в 23 460 украинец сможет получать – 7 272 гривны. А Размер пенсии при зарплате 40 000 гривен составит 12 400 гривен.