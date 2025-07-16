Чи може роботодавець звільнити пенсіонера?

Зокрема виникає питання, чи може таку людину звільнити роботодавець, пише 24 Канал з посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

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Експерти наголошують, що досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення працівника за ініціативою роботодавця. Ба більше, забороняється відмова у прийнятті на роботу та звільнення працівника за ініціативою власника через досягнення пенсійного віку.

Утім, це не забороняє роботодавцю звільнити такого працівника за загальними підставами, передбаченими в Кодексі законів про працю,

– додали у матеріалі.

У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності чи під час перебування працівника у відпустці. Тоді дата звільнення визначається як перший робочий день, що настає після дня закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеного у відповідному документі, або як перший робочий день після закінчення відпустки.

Важливо! Це не стосується відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

З яких причин роботодавець все ж може звільнити пенсіонера?

Список загальних підстав для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця такий:

зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

у разі відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;

систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

призову або мобілізації власника – фізичної особи під час особливого періоду;

встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

Коли "легально" можна піти з роботи через вік?

Працівник може звільнитися сам у зв’язку з виходом на пенсію. Тоді роботодавець повинен звільнити працівника саме в той строк, про який він просить.

Законодавством не встановлено строків між отриманням особою права на пенсію і звільненням за власним бажанням працюючого пенсіонера,

– наголосили у тексті.

Водночас існує можливість звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування, які досягли граничного віку перебування на службі. Йдеться про вік 65 років.

Зауважте! Це означає, що при досягненні зазначеного віку у роботодавця є законна підстава звільнити працівника.