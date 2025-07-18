Хто зможе отримати доплату за віком?

Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Також умовами для отримання цієї виплати є:

особа отримує пенсію за віком;

має загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Надається ця доплата автоматично. Проте, за перший місяць вона нараховується не в повному обсязі, а відповідно до кількості днів після Дня народження (тобто, моменту, коли особа досягає визначеної вікової межі).

Яка доплата за віком у 2025?

Цьогоріч доплата за віком не зростала: