Хто зможе отримати доплату за віком?
Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.
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Також умовами для отримання цієї виплати є:
- особа отримує пенсію за віком;
- має загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Надається ця доплата автоматично. Проте, за перший місяць вона нараховується не в повному обсязі, а відповідно до кількості днів після Дня народження (тобто, моменту, коли особа досягає визначеної вікової межі).
Яка доплата за віком у 2025?
Цьогоріч доплата за віком не зростала:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату за віком – 300 гривень;
- особи від 75 до 79 років включно можуть отримати уже – 456 гривень;
- громадяни старше 80 років – 570 гривень.