Кто сможет получить доплату по возрасту?

Доплату по возрасту могут получить пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

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Также условиями для получения этой выплаты являются:

лицо получает пенсию по возрасту;

имеет общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.

Предоставляется эта доплата автоматически. Однако за первый месяц она начисляется не в полном объеме, а в соответствии с количеством дней после Дня рождения (то есть, момента, когда лицо достигает определенной возрастной границы).

Какая доплата по возрасту в 2025 году?

В этом году доплата по возрасту не росла: