Какими станут выплаты учителей с начала учебного года?
Кроме должностного оклада учителя имеют право на надбавку за выслугу лет, престижность труда и другие доплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Педсовет".
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Размер должностного оклада определяется в соответствии с разрядами Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС). Доплаты также рассчитываются отдельно.
В частности, надбавка за выслугу лет зависит от стажа:
- более 3 лет – 10%;
- более 10 лет – 20%;
- более 20 лет – 30%.
Обратите внимание! За престижность труда надбавка равна от 5 до 30% определенного должностного оклада.
С 1 сентября возрастет доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Сейчас она составляет 1 300 гривен. А уже с начала учебного года эта доплата вырастет до 2 600 гривен.
Нужно отметить, что сумма этой надбавки указана без вычета налога. "Чистая" доплата с 1 сентября составит 2 000 гривен.
Какая будет зарплата учителей в августе?
Согласно приказу Министерства образования Украины "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования", зарплата учителей, которые выйдут из отпуска в августе за этот период будет такой, как и обычно в течение учебного года.