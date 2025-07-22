Как Россия обходит санкции?

Усилия Европейского Союза по ограничению доходов России от нефти вряд ли нанесут серьезный ущерб, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Пакет снижает ценовой предел на российскую сырую нефть с 60 до 47,60 долларов за баррель. Это означает, что поставщики и страховые компании, которые стремятся избежать санкций, не могут обрабатывать покупки, совершенные выше этого уровня. Новый предел, который вступает в силу 3 сентября, также включает механизм, который гарантирует, что она всегда будет на 15% ниже средних цен на российскую сырую нефть.

Существенным дополнением является также запрет на импорт продуктов, изготовленных из российской сырой нефти. Запрет имеет целью закрыть лазейку, возникшую после того, как ЕС приостановил большую часть импорта российской сырой нефти и продуктов ее переработки после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Однако эффективность этих первоначальных мер была ограниченной, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в этих трех странах резко увеличили импорт российского сырья из-за скидок, созданные ограничением цен.

Кто пострадает от запрета?

В конце концов, больше всего от нового запрета, пострадает Индия, на которую в прошлом году приходилось 16% импорта дизельного топлива и реактивного топлива в Европу. Российская сырая нефть также составляла 38% импорта сырой нефти в Индию в 2024 году.

В то же время поставщики из Персидского залива – Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт – вероятно, займут освободившуюся нишу,.

Несмотря на ограничения, доходы России от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов достигли 192 миллиардов долларов в 2024 году, что значительно превышает ее оборонный бюджет в 110 миллиардов долларов в том году.

Хотя экспорт нефти из России несколько сократился в июне, доходы выросли. Это частично отражает тот факт, что Россия нашла некоторые обходные пути, включая разработку огромной и непрозрачной сети танкеров, страхования и схем оплаты, которые позволяют ей экспортировать свою нефть выше лимита цен,

– пишут в издании.

Последний пакет ЕС также ввел санкции против 105 дополнительных танкеров за уклонение от первоначального ограничения цен, в дополнение к 342 уже санкционных. Но Россия, вероятно, найдет способы избежать худших последствий новых санкций.

Как помогут вторичные тарифы Трампа?

В Белом доме пригрозили Кремлю жесткими тарифами и санкциями, так что это может быть одним из способов ударить по финансам России. Согласно им страны, покупающие нефть из России, будут обложены 100% тарифам, если Кремль не достигнет соглашения о прекращении войны в Украине в течение 50 дней.

Эти ограничения означают, что любая страна, которая покупает российскую нефть, столкнется с серьезными ограничениями в своей способности торговать.