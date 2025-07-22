Як Росія обходить санкції?

Зусилля Європейського Союзу щодо обмеження доходів Росії від нафти навряд завдадуть серйозної шкоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Пакет знижує цінову межу на російську сиру нафту з 60 до 47,60 доларів за барель. Це означає, що постачальники та страхові компанії, які прагнуть уникнути санкцій, не можуть обробляти покупки, здійснені вище цього рівня. Нова межа, яка набуває чинності 3 вересня, також включає механізм, який гарантує, що вона завжди буде на 15% нижчою за середні ціни на російську сиру нафту.

Істотним доповненням є також заборона на імпорт продуктів, виготовлених з російської сирої нафти. Заборона має на меті закрити лазівку, що виникла після того, як ЄС призупинив більшу частину імпорту російської сирої нафти та продуктів її переробки після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Однак ефективність цих початкових заходів була обмеженою, оскільки нафтопереробні заводи в цих трьох країнах різко збільшили імпорт російської сировини через знижки, створені обмеженням цін.

Хто постраждає від заборони?

Зрештою, найбільше від нової заборони, постраждає Індія, на яку минулого року припадало 16% імпорту дизельного палива та реактивного палива до Європи. Російська сира нафта також становила 38% імпорту сирої нафти до Індії у 2024 році.

Водночас постачальники з Перської затоки – Саудівська Аравія, ОАЕ і Кувейт – імовірно, займуть нішу, що звільнилася.

Попри обмеження, доходи Росії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів досягли 192 мільярдів доларів у 2024 році, що значно перевищує її оборонний бюджет у 110 мільярдів доларів того року.

Хоча експорт нафти з Росії дещо скоротився в червні, доходи зросли. Це частково відображає той факт, що Росія знайшла деякі обхідні шляхи, включаючи розробку величезної та непрозорої мережі танкерів, страхування та схем оплати, які дозволяють їй експортувати свою нафту вище ліміту цін,

– пишуть у виданні.

Останній пакет ЄС також запровадив санкції проти 105 додаткових танкерів за ухилення від початкового обмеження цін, на додаток до 342 вже санкційних. Але Росія, ймовірно, знайде способи уникнути найгірших наслідків нових санкцій.

Як допоможуть вторинні санкції Трампа?

У Білому домі пригрозили Кремлю жорсткими тарифами та санкціями, тож це може бути одним зі способів вдарити по фінансах Росії. Згідно з ними країни, що купують нафту з Росії, будуть обкладені 100% тарифам, якщо Кремль не досягне угоди про припинення війни в Україні протягом 50 днів.

Ці обмеження означають, що будь-яка країна, яка купує російську нафту, зіткнеться з серйозними обмеженнями у своїй здатності торгувати.