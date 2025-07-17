Повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретаря Білого Дому Керолайн Левітт під час пресконференції.

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Як у Білому домі прокоментували ультиматум Трампа?

Левітт заявила, що президент Дональд Трамп чітко окреслив умови впровадження санкцій проти Росії.

Якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення вогню або мирної угоди, якщо Росія відмовиться законно погодитися на припинення вогню, то вона зіткнеться з дуже високими тарифами, а також з вторинними санкціями,

– наголосила Левітт.

Левітт пояснила, що нові санкції торкнуться не лише Росії, а й країн, які продовжують закуповувати у неї нафту. У Білому домі переконані, що такі обмеження суттєво вдарять по російській економіці.

В адміністрації Трампа також зазначили, що Сполучені Штати прагнуть дипломатичного розв'язання війни, яка триває далеко від американських кордонів.

"Президент хоче, щоб ця війна закінчилася дипломатичним рішенням, він просуває цю ідею, його адміністрація витратила багато годин і багато часу, намагаючись вирішити цю війну", – додала прессекретарка.

Вона також наголосила, що Трамп прагне зупинити вбивства і зберегти життя.