Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також Ультиматум для Росії, 100-відсоткові мита та критика Путіна: резонансні заяви Трампа

Чому не варто впадати в ейфорію від погроз Трампа Путіну?

Трамп закликав Москву укласти мирну угоду протягом 50 днів, інакше він запровадить 100-відсоткові мита проти Росії і її торгівельних партнерів.

Але кореспондент BBC з питань безпеки Френк Гарднер звертає увагу, що схожі речі вже були.

"Раніше подібні високі очікування оберталися розчаруванням через дії як Трампа, і Путіна", – зауважив він.

Наприклад, Путін запропонував перемовини у Стамбулі після того, як низка країн висунула йому умови та погрожували санкціями. Але господар Кремля не приїхав у Туреччину, попри те, що кликав туди Зеленського. І Трамп ніяк не відреагував на це.

До того ж за 50 днів Росія може не раз масовано обстріляти Україну. Президент США 14 липня не відповів, що робитиме, якщо Путін посилить атаки.

Цікаво! Кая Каллас заявила, що 50 днів – це дуже довгий термін. Росія продовжує вбивати.

Тож окупанти мають багато простору для маневру, підсумували у ЗМІ.

Заяви США – не привід припинити обстріли для Росії

Зауважимо, що 14 липня до України приїхав Кіт Келлог. Тривога цього дня лунала по всій країні, адже ворог підняв МіГ.

Коли Трамп виступав із резонансними заявами про зброю для України та санкції для Росії, на Київщині працювала ППО. А тепер, коли всі аналізують заяви лідера США, вибухи лунають у багатьох містах, бо окупанти б'ють "Шахедами".