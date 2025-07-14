Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в понеділок, 14 липня.

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Як США діятимуть у разі ескалації?

Журналіст запитав у Дональда Трампа, наскільки далеко Сполучені Штати готові зайти у відповідь на подальшу ескалацію війни з боку Росії.

Президент США спершу перепитав, про що йдеться, після чого журналіст уточнив, що він казав про можливі дії Вашингтона у випадку нової хвилі обстрілів.

Не ставте такого запитання,

– лаконічно відреагував Дональд Трамп.

Нагадаємо, під час пресконференції 14 липня Дональд Трамп також заявив, що наразі готується відправка 17 систем Patriot до України. За його словами, вони прибудуть вже за декілька днів.

До того ж президент США пригрозив Росії величезними тарифами. Він заявив, що Вашингтон піде на такий крок, якщо не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні впродовж наступних 50 днів.