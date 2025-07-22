Проти кого запровадили санкції?

Санкції вражають 137 цілей, обмежуючи доступ Путіна до ключових доходів від нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на британський уряд.

Дивіться також "Це вже реальний удар по російській нафті": економіст проаналізував 18 пакет санкцій

Обмеження стосуються 135 нафтових танкерів, які входять до складу флоту, відповідального за незаконне перевезення вантажів на суму 24 мільярди доларів з початку 2024 року.

Санкції також посилюють обмеження навколо тих, хто сприяє незаконній тіньовій торгівлі нафтою з боку Росії:

INTERSHIPPING SERVICES LLC – компанія, що реєструє ці судна під прапором Габону, дозволяючи Кремлю заробляти до 10 мільярдів доларів на рік.

LITASCO MIDDLE EAST DMCC – підрозділ, пов’язаний із російським нафтовим гігантом "Лукойл", який допомагає транспортувати великі обсяги російської нафти.

Нові санкції ще більше знищать тіньовий флот Путіна та виснажать російський військовий фонд, позбавивши його критично важливих нафтових доходів,

– заявив Міністр закордонних справ Великої Британія Девід Леммі.

Нові санкції від ЄС

До нового санкційного пакету проти Росії потрапили 18 фізичних осіб, 41 компанія та 22 російські банки. Відтак, під санкції потрапили гендиректор "Мосфільму" Карен Шахназаров, "Т-Банк" та навіть китайські й індійські компанії.

Відомо, що крім Карен Шахназаров до санкційного списку увійшла замглава мінкульту окупованого Росією Криму, Ольга Бурова, акціонерка "Фосагро", Тетяна Литвиненко, та громадяни Китаю, Ірану та Індії.

Крім осіб обмеження торкнулися ще й російських банків та енергетичного сектору країни.

Відтак, введені санкції щодо "Т-Банку", "Яндекс-банку", "Ozon-банку" та інших кредитних організацій.

Також, обмеження не обійшли й "Сургутнафтогазбанку", НВП "Рубін", АТ "Полімер" та Московського механічного заводу спеціальної техніки.

А ще санкції були введені проти китайських та індійських компаній.

Нагадаємо, що нещодавно ЄС нарешті ухвалили 18 пакет санкцій проти Росії, назвавши його "одним із найжорстокішим".