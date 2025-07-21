При цьому лідер Угорщини Віктор Орбан продовжує блокувати процес вступу України в ЄС. Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що європейський політик має тут свої інтереси.

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Як вдалося переконати Орбана та Фіцо?

Щодо санкційних обмежень, то прем'єр Словаччини Роберт Фіцо мав низку вимог. Він хотів дуже багато, але розумів, що Європейський Союз на це не піде. Отже, сторонам вдалося домовитися, адже ЄС – це компромісна структура.

Фіцо на відміну від Орбана не так довго перебував при владі. Він розуміє, що є певні речі, які не можна дотискати. Потрібно вчасно зупинитися, якщо вже є результат, який влаштовує,

– зауважив політолог.

Так сталося з 18 пакетом санкцій. Ймовірно, Словаччина отримала певні гарантії, які Фіцо зможе показати перед своїми виборцями як перемогу. Відмова від санкцій проти Росії могла зашкодити національним інтересам Словаччини.

Варто розуміти, що обидва політики не є "людьми Путіна". Вони просто дбають про власну вигоду та інтереси. Втім, звісно, Угорщина суттєво залежить від російських грошей, тому Орбан мусить продовжувати проросійську лінію. У цьому сенсі Фіцо виглядає більш незалежним.

До слова, президент США Дональд Трамп пригрозив Кремлю новими санкціями за відмову припинити війну. У такому випадку Росія зіткнеться з вторинними санкціями та високими тарифами. На виконання умов Білий дім дав 50 днів.