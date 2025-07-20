Президент США також намагається налаштувати Москву проти Китаю, але його дії можуть ще більше зблизити Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Директор із комунікації "Українського конгресу Америки" Андрій Добрянський у розмові з 24 Каналом припустив логіку та наміри Дональда Трампа.

До теми Ультиматум для Росії, 100-відсоткові мита та критика Путіна: резонансні заяви Трампа

Чи зможе Трамп відштовхнути Росії від Китаю?

Добрянський зауважив, що Росія не має іншого майбутнього, ніж опинитися у тісних обіймах Китаю.

Росія – держава, що не відбулась, і ми чекаємо рік за роком, що вона повалиться сама. Росія має інфляцію у 21% та нульову економіку, не виготовляє нічого, окрім зброї. А з початку повномасштабного вторгнення втратила мільйон з чвертю людей,

– наголосив він.

Така економічна модель не може бути стійкою, тому, на його думку, Росія або розвалиться, або звернеться за підтримкою до сильного союзника – Китаю.

Водночас погрози Трампа запровадити 100% тарифи щодо Росії та її торгових партнерів можуть так і залишитись погрозами.

Зверніть увагу! Видання The New York Times вважають, що президент США не наважиться реалізувати свої погрози Росії. Журналісти нагадали, що масштаби взаємної торгівлі Китаю з Росією, зокрема з імпортом нафти, складають майже 250 мільярдів доларів на рік. Це означає, що введення 100% мит призведе до протистояння Дональда Трампа з Пекіном.

Директор із комунікації "Українського конгресу Америки" зауважив, що погроза президента США запровадити тарифи через 50 днів – це затримка з його боку. Якби він був зацікавлений в практичному застосуванні цих санкцій і тарифів, то ввів їх негайно.

Також не відбувається підготовка до запровадження цих мит проти Росії – як 100%, що пропонує Трамп, так 500%, як хоче Сенат.

Тому президенту США зараз тільки те і залишається, як пообіцяти, що, можливо, за 50 днів він запровадить 100% вторинні тарифи для країн-союзників, які можуть імпортувати російські товари, наприклад, нафту чи обладнання. Це можна охарактеризувати як блеф Трампа,

– підкреслив Андрій Добрянський.

Насамперед Трамп, висуваючи умови Росії, хоче продемонструвати, що він є миротворцем. Він, на думку директора із комунікації "Українського конгресу Америки", бажає сфотографуватися з іншими світовими лідерами, щоб залишитись у підручниках історії. Він вважає себе історичною фігурою, що здатна змінити світову економіку та загалом світ на краще.