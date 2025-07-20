Президент США также пытается настроить Москву против Китая, но его действия могут еще больше сблизить Владимира Путина и Си Цзиньпина. Директор по коммуникации "Украинского конгресса Америки" Андрей Добрянский в разговоре с 24 Каналом предположил логику и намерения Дональда Трампа.

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Сможет ли Трамп оттолкнуть Россию от Китая?

Добрянский заметил, что Россия не имеет другого будущего, чем оказаться в тесных объятиях Китая.

Россия – несостоявшееся государство, и мы ждем год за годом, что она рухнет сама. Россия имеет инфляцию в 21% и нулевую экономику, не производит ничего, кроме оружия. А с начала полномасштабного вторжения потеряла миллион с четвертью людей,

– подчеркнул он.

Такая экономическая модель не может быть устойчивой, поэтому, по его мнению, Россия или развалится, или обратится за поддержкой к сильному союзнику – Китаю.

В то же время угрозы Трампа ввести 100% тарифы в отношении России и ее торговых партнеров могут так и остаться угрозами.

Обратите внимание! Издание The New York Times считают, что президент США не решится реализовать свои угрозы России. Журналисты напомнили, что масштабы взаимной торговли Китая с Россией, в частности с импортом нефти, составляют почти 250 миллиардов долларов в год. Это означает, что введение 100% пошлин приведет к противостоянию Дональда Трампа с Пекином.

Директор по коммуникации "Украинского конгресса Америки" отметил, что угроза президента США ввести тарифы через 50 дней – это задержка с его стороны. Если бы он был заинтересован в практическом применении этих санкций и тарифов, то ввел их немедленно.

Также не происходит подготовка к введению этих пошлин против России – как 100%, что предлагает Трамп, так 500%, как хочет Сенат.

Поэтому президенту США сейчас только то и остается, как пообещать, что, возможно, через 50 дней он введет 100% вторичные тарифы для стран-союзников, которые могут импортировать российские товары, например, нефть или оборудование. Это можно охарактеризовать как блеф Трампа,

– подчеркнул Андрей Добрянский.

Прежде всего Трамп, выдвигая условия России, хочет продемонстрировать, что он является миротворцем. Он, по мнению директора по коммуникации "Украинского конгресса Америки", желает сфотографироваться с другими мировыми лидерами, чтобы остаться в учебниках истории. Он считает себя исторической фигурой, способной изменить мировую экономику и вообще мир к лучшему.