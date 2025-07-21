При этом лидер Венгрии Виктор Орбан продолжает блокировать процесс вступления Украины в ЕС. Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что европейский политик имеет здесь свои интересы.

К теме Трамп блефует: почему он отсрочил на 50 дней введение 100% тарифов в отношении России

Как удалось убедить Орбана и Фицо?

Относительно санкционных ограничений, то премьер Словакии Роберт Фицо имел ряд требований. Он хотел очень много, но понимал, что Европейский Союз на это не пойдет. Итак, сторонам удалось договориться, ведь ЕС – это компромиссная структура.

Фицо в отличие от Орбана не так долго находился у власти. Он понимает, что есть определенные вещи, которые нельзя дожимать. Нужно вовремя остановиться, если уже есть результат, который устраивает,

– отметил политолог.

Так произошло с 18 пакетом санкций. Вероятно, Словакия получила определенные гарантии, которые Фицо сможет показать перед своими избирателями как победу. Отказ от санкций против России мог повредить национальным интересам Словакии.

Стоит понимать, что оба политика не являются "людьми Путина". Они просто заботятся о собственной выгоде и интересах. Впрочем, конечно, Венгрия существенно зависит от российских денег, поэтому Орбан должен продолжать пророссийскую линию. В этом смысле Фицо выглядит более независимым.

К слову, президент США Дональд Трамп пригрозил Кремлю новыми санкциями за отказ прекратить войну. В таком случае Россия столкнется с вторичными санкциями и высокими тарифами. На выполнение условий Белый дом дал 50 дней.