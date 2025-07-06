Как вырастут зарплаты учителей

В 2025 году зарплаты украинских учителей сохранится на уровне прошлого года – около 15 000 гривен в месяц. Впрочем уже в следующие 3 года правительство планирует повышение выплат педагогам, сообщает 24 Канал со ссылкой на проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Смотрите также Летние надбавки для педагогов: кто из учителей получит больше

Ожидается, что заработные платы учителей вырастут следующим образом:

в 2026 году – до 17 000 гривен;

в 2027 году – 18 300 гривен;

в 2028 году – 19 600 гривен.

Стоит знать! Ожидается, что с 2025 года около 120 000 учителей ежегодно будут проходить повышение квалификации.

Что ждет школьников и дошкольников

Особое внимание государство и в дальнейшем будет уделять школьникам с особыми образовательными потребностями.

В 2024 году инклюзивным образованием в школах Украины были охвачены более 36 000 детей.

С 2025 года количество детей в инклюзивных классах выросло до 43 700 школьников и, как ожидается, будет оставаться на таком уровне до 2028 года.

В детских садах планируют ежегодно воспитывать около 15 000 малышей в инклюзивных группах.

Количество инклюзивных классов также будет увеличиваться – с 33 000 в 2025 году до 40 000 в 2028 году.

Также правительство планирует увеличить количество классов, оборудованных по стандартам Новой украинской школы до 1 000 в 2025 году и поддерживать эту планку в последующие три года.

Важно! В Украине должно постепенно сократиться количество коммунальных школ. В 2025 году их насчитали около 12 600. Однако уже к 2028 году таких учебных заведений должно стать не более 10 500.