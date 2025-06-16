На сколько вырастут доплаты учителям с сентября

С 1 сентября 2025 года доплаты к заработной плате педагогов в Украине вырастут вдвое, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки.

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Доплата за работу в неблагоприятных условиях составляет:

с 1 января 2025 года – 1 000 гривен ежемесячно (1 300 гривен до уплаты налогов);

с 1 сентября 2025 года – 2 000 гривен ежемесячно (2 600 гривен до уплаты налогов).

Важно! Эти доплаты учителя получают ежемесячно в течение всего календарного года, пока в Украине действует военное положение.

Как учителя будут получать доплаты с сентября

Повышение доплат в сентябре не влияет на другие действующие надбавки к зарплатам учителей – их будут выплачивать в том же объеме, что и сейчас.

Размер доплат будет зависеть от педагогической нагрузки каждого учителя – чем больше педагог ведет часов, тем на большую доплату может рассчитывать.

Доплаты педагогам ежемесячно будут зачислять автоматически на банковские счета.

Никакие дополнительные заявления на повышение выплат подавать не нужно.

Стоит знать! После завершения военного положения доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях прекратят с начала следующего года.

Какие зарплаты получают учителя летом

Летом учителя продолжают получать заработную плату. Если педагоги, администрация школ или вспомогательные работники работают на каникулах, ведут занятия или кружки, им платят ту же зарплату, что и в течение учебного года.

Зарплата педагога состоит из:

должностного оклада;

надбавки за престижность труда;

надбавки за выслугу лет;

других надбавок, в том числе за работу в неблагоприятных условиях.

Следует знать! По данным Министерства образования, средства государственного бюджета на доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях распределяют между громадами и до 10 числа каждого месяца перечисляют на их счета.