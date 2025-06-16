На скільки зростуть доплати вчителям з вересня

З 1 вересня 2025 року доплати до заробітної плати педагогів в Україні зростуть вдвічі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти та науки.

Дивіться також Вчительська пенсія: коли педагоги можуть вийти на пенсію та за яких умов

Доплата за роботу в несприятливих умовах складає:

з 1 січня 2025 року – 1 000 гривень щомісячно (1 300 гривень до сплати податків);

з 1 вересня 2025 року – 2 000 гривень щомісячно (2 600 гривень до сплати податків).

Важливо! Ці доплати вчителі отримують щомісяця протягом усього календарного року, доки в Україні діє воєнний стан.

Як вчителі отримуватимуть доплати з вересня

Підвищення доплат у вересні не впливає на інші чинні надбавки до зарплат вчителів – їх виплачуватимуть у тому ж обсязі, що й зараз.

Розмір доплат буде залежати від педагогічного навантаження кожного вчителя – чим більше педагог веде годин, тим на більшу доплату може розраховувати.

Доплати освітянам щомісяця зараховуватимуть автоматично на банківські рахунки.

Жодні додаткові заяви на підвищення виплат подавати не потрібно.

Варто знати! Після завершення воєнного стану доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах припинять з початку наступного року.

Які зарплати отримують вчителі влітку

Влітку вчителі продовжують отримувати заробітну плату. Якщо педагоги, адміністрація шкіл чи допоміжні працівники працюють на канікулах, ведуть заняття чи гуртки, їм платять ту ж зарплату, що й протягом навчального року.

Зарплата педагога складається з:

посадового окладу;

надбавки за престижність праці;

надбавки за вислугу років;

інших надбавок, в тому числі за роботу в несприятливих умовах.

Слід знати! За даними Міністерства освіти, кошти державного бюджету на доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах розподіляють між громадами й до 10 числа кожного місяця перераховують на їхні рахунки.