Як розраховується зарплата вчителів влітку

Влітку вчителі отримують ту ж зарплату, що і протягом навчального року, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Педрада".

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Заробітна плата вчителя складається з декількох частин:

посадовий оклад;

доплати, зокрема, надбавка за вислугу років та престижність праці.

Зауважте! Вчителі мають право на збільшення посадового окладу на 10%, згідно з постановою Кабміну "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників".

Як формуються виплати вчителів

Розміри посадових окладів вчителів залежать від Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери – ЄТС.

Доплати, своєю чергою, розраховуються окремо. До прикладу, надбавка за вислугою років визначається з урахуванням стажу педагогічної роботи:

якщо стаж складає більш як 3 роки – доплата 10%;

більш як 10 років – 20%;

більш як 20 років – 30%.

А от розмір доплати за престижність праці встановлюється безпосередньо керівником закладу освіти. Ця надбавка може складати – від 5% до 30% посадового окладу.

Зауважте! Доплати, які можуть отримати вчителі, можна побачити у постанові Кабміну №1391.