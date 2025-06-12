Як змінився офіційний курс злотого в Україні

12 червня, офіційний курс злотого знизився до – 11,14 гривні (-3 копійки, порівняно з 11 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках зараз такий:

купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 11 червня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).

А от в обмінниках зміни майже невідчутні:

купівля – 11,10 гривні за злотий (+5 копійок);

продаж – 11,20 гривні за злотий (+5 копійок).

Скільки треба гривень, аби купити 100 злотих

у банку придбати 100 злотих можна орієнтовно за – 1 145 гривень;

в обміннику купити 100 злотих можна приблизно за 1 120 гривень.

Скільки гривень можна виручити за 100 злотих зараз