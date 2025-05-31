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Скільки учнів у Запорізькій області навчаються очно

Федоров також назвав ще кілька фактів, які зробили цей навчальний рік в області рекордним:

вперше в Україні збудували 8 підземних шкіл;

до початку нового навчального року буде ще 5 – 7, а до кінця – 17.

Це – інвестиція в безпеку, в освіту, в те, що Запоріжжя – живе,

– акцентував посадовець.

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Скільки випускників шкіл є на Запоріжжі

Ф️едоров також зазначив, що цьогоріч в області – 19 тисяч випускників.

З них понад 12 тисяч – дев'ятикласники, понад 7 тисяч – випускники 11 класів. Кожен із них пройшов свій шлях під звуки тривог, але не втратив головного – бажання вчитися, мріяти і йти далі,

– зауважив голова Запорізької ОВА.

І додав, що з командою має на меті повернути до шкіл кожну дитину Запорізької області. І зробити це так, щоб було безпечно.

Він також розповів, що сьогодні, 30 травня, у Запоріжжі пролунав у школах останній дзвоник. Він продзвенів в укриттях, підземних школах, онлайн. Адже, наголосив посадовець, навіть за 30 кілометрів від лінії фронту діти мають право на свято.

Раніше ми інформували, що у Запоріжжі запрацював ще один заклад освіти під землею.