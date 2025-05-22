Загалом це вже сьома підземна школа у Запорізькій області. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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У Запоріжжі відчинила двері ще одна підземна школа

Простір площею понад 1300 квадратних метрів розрахований на 1000 учнів, які навчатимуться у дві зміни. Школа має 15 навчальних аудиторій, медкабінет, лаунж-зону, буфет. Тут передбачене корисне шкільне харчування.

Підземна школа у Запоріжжі / Фото Запорізької ОВА

Заклад освіти є автономним та інклюзивним. Оснащений сучасною вентиляцією, камерами відеоспостереження та пожежною сигналізацією.

Школа також надає можливість навчатися й вихованцям дитсадка, що розташований поблизу.

За 7 місяців у густонаселеному районі Запоріжжя з'явилася безпечна школа із сучасним дизайном, інтерактивним обладнанням і комфортними меблями, де діти вперше за 5 років можуть навчатися офлайн,

– заявив Федоров.

І додав: наш план на 2025 рік – 25 "підземних шкіл" у Запорізькій області.

Раніше ми інформували, що У 2024 році на будівництво підземних шкіл у держбюджеті передбачили 7,5 мільярда гривень, у 2025 році – 11,2 мільярда гривень. Також виділяють кошти з місцевих бюджетів.