Повысят ли педагогам выплаты летом

В Украине с 1 сентября 2025 года для педагогов запланировано повышение ежемесячных доплат к их зарплате. Сумма вырастет до 2 000 гривен в месяц, рассказывает 24 Канал.

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Сейчас учителя получают доплату в размере 1 000 гривен, поэтому летом она останется постоянной, а уже с сентября удвоится. Как отмечается, доплаты будут зависеть от педагогической нагрузки: чем больше часов преподавания, тем больше финансовая поддержка.

Обратите внимание! Эти доплаты не повлияют на другие надбавки, которые сейчас получают педагоги.

Как педагогам получить надбавку к зарплате

Надбавки в размере 2 000 гривен автоматически будут зачисляться на карточки учителей, что обеспечит стабильность выплат в течение всего периода действия военного положения.

Доплата будет выплачиваться ежемесячно. Однако, в случае завершения действия военного положения выплаты прекратятся с начала следующего года.