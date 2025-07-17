Що Трамп повідомив про нові тарифи?

Згідно зі слів Трампа, всі отримають однакову ставку, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Це невеликі країни, і вони не мають великого торговельного обсягу. Не так, як ті, з якими ми вже досягли угод – наприклад, Китай чи Японія,

– зазначив Дональд Трамп.

Наразі всі країни сплачують додатковий базовий тариф у розмірі 10%, який американський президент встановив у квітні. Раніше він натякав, що нова базова ставка може становити 15–20%, але так і не назвав конкретної цифри.

Трамп уже надіслав приблизно два десятки листів окремим торговельним партнерам, таким як Європейський Союз, Японія та Південна Корея. У них він повідомив, які тарифні ставки для них діятимуть з 1 серпня.

Це спричинило інтенсивний фінальний етап переговорів, під час якого країни, що потрапили під дію тарифів, намагаються переконати адміністрацію Трампа надати їм вигідніші умови,

– додають у Politico.

Водночас залишається скептицизм щодо того, чи нові тарифні ставки дійсно набудуть чинності 1 серпня. Серед країн, які у 2024 році становили понад 3% загального торговельного дефіциту США і які ще не отримали листа:

Тайвань;

Швейцарія;

Індія.

Цікаво! У середу Трамп висловив суперечливі заяви щодо угоди з Індією. Також він зазначив, що США продовжують переговори з Японією – великим торговельним партнером. Однак американський лідер натякну, що угоди, ймовірно, не буде.