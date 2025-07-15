Як мита Трампа б'ють по експорту техніки?

За даними порту, експорт нових легкових авто і мікроавтобусів до США за перші 6 місяців 2025 року знизився на 15,9% у порівнянні торішніми показниками за цей же період, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Відвантаження з порту вантажівок і так званої "великогабаритної техніки", до якої входять трактори, будівельні машини, впало на 31,5%.

Різке падіння експорту почалося у травні, через місяць після оголошення президентом США нових мит на експорт до США.

Порт Антверпен-Брюгге перетворився на гігантську автостоянку з тисячами автомобілів, фургонів, вантажівок і тракторів, які простоюють, оскільки виробники намагаються запобігти найгіршому з тарифів Дональда Трампа,

– пише видання.

Варто знати! Порт Антверпен-Брюгге є одним із найбільших автомобільних транспортних хабів у світі. У 2024 році через нього відправили понад 3 мільйони різних автомобілів.

Які прогнози щодо експорту?

У порту Антверпен-Брюгге не назвали точну кількість автомобілів, що чекають на відправку, але йдеться про тисячі одиниць. Паркувальних місць для автомобілів і контейнерів вже не вистачає.

Порти по всій Європі вже пережили випробування через Brexit, пандемію коронавірусу, а також затори в 2024 році, спричинені дефіцитом контейнерів. Однак у порівнянні з Brexit, вплив нових тарифів — це більше як миттєвий шок,

– пояснив представник порту Джастін Еткін.

Однак прогнози на другу половину року залишаються невизначеними.

Багато залежатиме від того, чи вдасться ЄС і США укласти торгівельну угоду до 1 серпня.

Раніше європейські автовиробники сподівалися, що угоду підпишуть ще минулого тижня.

Важливо! До введення нових тарифів Трампа автовиробники ЄС сплачували 2,5% мита на експорт. Проте з квітня їх обкладають додатковим митом у 25%, що додає десятки тисяч доларів до вартості сімейного автомобіля у США.