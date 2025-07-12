Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її публікацію у соцмережі Х. Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф розкритикував наміри американського президента стосовно мит для Євросоюзу.

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Як реагують на мита Трампа

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що тарифна ставка для європейського імпорту, нещодавно озвучена Дональдом Трампом, битиме "по підприємцях, споживачах і пацієнтах з обох боків Атлантичного океану".

Ми продовжимо працювати над угодою до 1 серпня. Водночас ми готові відстоювати інтереси ЄС за допомогою пропорційних контрзаходів,

– написала вона.

Своєю чергою Дік Схооф зазначив, що стурбований подібним розвитком подій. Він висловив політичну підтримку керівництву Євросоюзу у подальших діях для відстоювання спільних інтересів.

"Оголошення Штатів про 30% тарифи на товари, імпортовані з ЄС викликає стурбованість, це не шлях вперед. Єврокомісія може розраховувати на нашу повну підтримку", – написав нідерландський прем'єр.

Нагадаємо, США з 1 серпня також вводять нові тарифи проти Канади у розмірі 35%. Трамп повідомив прем’єр-міністру Канади Марку Карні, що нова ставка зростатиме, якщо Канада вдасться до заходів у відповідь.