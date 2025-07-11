Трамп ввів нові тарифи проти Канади

Вони становлять 35%, пише 24 Канал з посиланням на соцмережу президента США Truth Social.

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Згідно зі слів Дональда Трампа, мита проти Оттави Вашингтон запровадить вже наступного місяця. Тобто з 1 серпня.

У листі, опублікованому у Truth Social, Трамп повідомив прем’єр-міністру Канади Марку Карні, що нова ставка зростатиме, якщо Канада вдасться до заходів у відповідь. Водночас пізно ввечері у четвер Карні заявив, що його уряд і надалі захищатиме канадських працівників і бізнес під час переговорів зі США, працюючи над укладанням угоди до зазначеного терміну.

У Reuters зазначили, що 35% тариф є підвищенням з нинішніх 25%, які Трамп запровадив для Канади. Зокрема це є ударом для Карні, який прагнув укласти торгову угоду з Вашингтоном.

Очікувалося, що виняток для товарів, охоплених Угодою між США, Мексикою та Канадою (USMCA), залишиться в силі, а 10% тарифи на енергоносії та добрива також не зміняться, хоча Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо цих питань,

– пише Reuters.

Трамп наголосив. якщо Канада з ним співпрацюватиме, щоб зупинити потік фентанілу, то, можливо, США розглянуть можливість внести зміни до цього листа. Однак канадські посадовці заявляють, що лише незначна кількість фентанілу надходить з Канади. Водночас вони вже вжили заходів для посилення контролю на кордоні.

Канада досягла значного прогресу у боротьбі з лихом фентанілу у Північній Америці. Ми віддані подальшій співпраці зі Сполученими Штатами, щоб рятувати життя та захищати громади обох країн,

– додав Карні.

Зауважте! Минулого місяця прем’єр-міністр заявив, що він і Трамп домовилися укласти нову економічну та безпекову угоду протягом 30 днів.