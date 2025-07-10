Нові тарифи Трампа

Водночас мита для Іраку знижено з 39%, а для Шрі-Ланки — з 44%, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У середу Трамп також заявив, що введе тарифи:

у 30% – для Алжиру, Лівії, Іраку та Шрі-Ланки;

25% – для продукції з Брунею та Молдови;

20% – на товари з Філіппін.

Бразилія стала першою країною, що отримала одне з цих повідомлень, але не входила до початкового списку торгових партнерів, коли у квітні Трамп оголосив про підвищення так званих "взаємних мит". Лист до Бразилії також став попередженням для BRICS, який Трамп називає загрозою статусу долара США як ключової світової валюти.

Однак Бразилія, як пояснили у матеріалі, є винятком серед останніх цілей Трампа, оскільки має дефіцит торгівлі з США, тоді як майже всі інші країни мають великі профіцити. У 2024 році Бразилія імпортувала з США товарів на 44 мільярди доларів, тоді як імпорт США з Бразилії склав близько 42 мільярдів, за даними Бюро перепису населення.

Бразилія входить до двадцятки найбільших торгових партнерів США. Із семи інших країн, згаданих у заявах Трампа в середу, лише Філіппіни – які торік експортували до США товарів на 14,1 мільярда доларів – входять до топ-50.

Імпорт із решти шести країн разом узятих торік склав менш як 15 мільярдів доларів, Причому Ірак – експортер нафти – забезпечує близько половини цієї суми.

Зверніть увагу! На запитання про те, за якою формулою визначається розмір мита для торгових партнерів, Трамп на заході у Білому домі в середу відповів, що це "базується на здоровому глузді, на дефіцитах, на тому, як з нами поводилися роками, і на голих цифрах".